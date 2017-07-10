Площадь пожара в ТРЦ "Рио" в Москве может составлять около 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Приблизительная площадь пожара в торогово-развлекательном центре "Рио" в Москве может составлять около 1 тыс. кв метров. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

"Площадь пожар пока не установлена. По визуальным оценкам, примерно 1 тыс. кв метров. Площадь задымления - порядка 70 тыс. кв метров", - сказал он.

Денисов подчеркнул, что все силы пожарных сейчас направлены на поиск и спасение людей. "Звенья газодымозащитной службы работают с периодической сменой. Всего созданы шесть участков тушения пожара. Подано 10 водяных стволов, в том числе генерирующая воздушно-механическую пену установка", - рассказал он.

В штабе пожаротушения ТАСС сообщили, что принимаются меры для спасения рыб и животных океанариума и экзоопарка. "Океанариум и экзоопарк расположен на цокольном этаже. Сейчас принимаются меры, чтобы зациклить автономную вентиляцию и обеспечить безопасность животных, в случае необходимости их могут эвакуировать", - сказал представитель штаба.