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Движение троллейбусов на шоссе Энтузиастов в Москве восстановлено

Москва
12 июля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Движение было прервано из-за упавшего на контактную сеть дерева

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Движение троллейбусов маршрута № 53 на шоссе Энтузиастов в Москве, прерванное из-за упавшего на контактную сеть дерева, восстановлено. Об этом сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.

"Движение троллейбусов № 53 по шоссе Энтузиастов восстановлено", - говорится в сообщении.

Оно было прервано ранее из-за упавшего на контактную сеть дерева в районе дома 2 по шоссе Энтузиастов.

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