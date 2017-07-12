Движение троллейбусов на шоссе Энтузиастов в Москве восстановлено

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Движение троллейбусов маршрута № 53 на шоссе Энтузиастов в Москве, прерванное из-за упавшего на контактную сеть дерева, восстановлено. Об этом сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.
Движение троллейбусов № 53 по ш. Энтузиастов восстановлено #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 12 июля 2017 г.
"Движение троллейбусов № 53 по шоссе Энтузиастов восстановлено", - говорится в сообщении.
Оно было прервано ранее из-за упавшего на контактную сеть дерева в районе дома 2 по шоссе Энтузиастов.