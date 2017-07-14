Власти Москвы обещают активное развитие ОЭЗ в Зеленограде

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Проекты на всех площадках ОЭЗ в Зеленограде активно развиваются. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, посетив особую экономическую зону (ОЭЗ) в Зеленограде.

Мэр столицы отметил, что согласно поручению президента РФ была создана большая Московская особая экономическая зона, в состав которой вошло пяит площадок, из которых четыре площадки находятся в Зеленограде и одна площадка в технополисе "Москва".

"На площадках создано уже полумиллиона производственных площадей, работает около 8 тыс. человек, на всех площадках идет достаточно интенсивное развитие. Федеральным законодательством и региональным законом принят ряд льгот, к примеру, полностью обнуляются налоги на имущество, на землю, налог на прибыль", - сказал мэр. Также, по его словам, есть ряд специальных льгот по страховым платежам и дополнительные льготы. Проект является интересным для тех, кто собирается развивать в Москве высокотехнологичные и инновационные производства.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак уточнил, что ОЭЗ в Зеленограде, созданная несколько лет назад, уже заполнена, в ней работает 38 компаний-резидентов, создано три тысячи рабочих мест.

В мае 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил решение о расширении особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Зеленограде. Летом 2016 года Министерство экономического развития России и правительство Москвы подписали соглашение о передаче столичным властям полномочий по управлению особой экономической зоной (ОЭЗ) "Зеленоград".

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина отмечала, что данное соглашение позволит вывести ОЭЗ "Зеленоград" на новый уровень.