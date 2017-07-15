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ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле вновь работает в штатном режиме

Москва
15 июля, 23:08 дата обновления: 15 июля, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Угроза взрыва была ложной

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Торговый центр "Авиапарк" на Ходынском поле в Москве вновь работает в штатном режиме. Посетителей эвакуировали несколькими часами ранее из здания из-за угрозы взрыва, которая не подтвердилась. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы торгового центра Юлия Мосолова.

"Торговый центр уже работает в нормальном режиме. Эвакуировали по распоряжению полиции из-за поступившего звонка. Тревога было ложной", - сказала она. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили, что угроза взрыва не подтвердилась. 

Согласно информации источника ТАСС в экстренных службах города, из-за угрозы взрыва из торгового центра было эвакуировано более 4 тыс. человек.

Как сообщалось, эвакуация из ТЦ "Авиапарк" происходила несколько раз в течение последних месяцев. Все вызовы оказывались ложными.

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