Мэр Москвы пригласил горожан на фестиваль "Цветочный джем"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить новый летний фестиваль "Московское лето. Цветочный джем". Об этом он сообщил во вторник на заседании президиума правительства столицы.
"Московское лето" (фестиваль - прим. ТАСС) наконец-то подвигнет к наступлению настоящего лета в Москве. В мероприятии примут участие 39 российских регионов и 20 зарубежных представителей. Приглашаю всех на фестиваль", - сказал мэр. По его словам, в Москве пройдет ряд конкурсов и городских мероприятий, в которых смогут поучаствовать горожане.
"Во время фестиваля пройдет ряд конкурсов. В частности, будет конкурс, посвященный конфетам "Москва". Торт "Москва" есть, а конфет пока нет. Верим, что москвичи получат еще один замечательный бренд", - отметил Собянин.
Фестиваль стартует в Москве 20 июля и продолжится до 6 августа. Гости на более чем 40 площадках смогут полюбоваться композициями из цветов, попробовать мороженое с необычными вкусами, а также варенье и другие лакомства. Кроме того, посетители смогут принять участие в различных мастер-классах и послушать музыкантов.