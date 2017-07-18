Мэр Москвы пригласил горожан на фестиваль "Цветочный джем"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить новый летний фестиваль "Московское лето. Цветочный джем". Об этом он сообщил во вторник на заседании президиума правительства столицы.

"Московское лето" (фестиваль - прим. ТАСС) наконец-то подвигнет к наступлению настоящего лета в Москве. В мероприятии примут участие 39 российских регионов и 20 зарубежных представителей. Приглашаю всех на фестиваль", - сказал мэр. По его словам, в Москве пройдет ряд конкурсов и городских мероприятий, в которых смогут поучаствовать горожане.

"Во время фестиваля пройдет ряд конкурсов. В частности, будет конкурс, посвященный конфетам "Москва". Торт "Москва" есть, а конфет пока нет. Верим, что москвичи получат еще один замечательный бренд", - отметил Собянин.

Фестиваль стартует в Москве 20 июля и продолжится до 6 августа. Гости на более чем 40 площадках смогут полюбоваться композициями из цветов, попробовать мороженое с необычными вкусами, а также варенье и другие лакомства. Кроме того, посетители смогут принять участие в различных мастер-классах и послушать музыкантов.