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Чем заняться на московском фестивале "Цветочный джем"

Общество
18 июля, 15:33 UTC+3

На карте ТАСС вы узнаете, где попробовать необычные сладости и найти цветочные рынки

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© Артем Геодакян/ТАСС

20 июля в столице стартует новый летний фестиваль "Московское лето. Цветочный джем". Почти каждый день, по задумке организаторов, будет посвящен отдельной теме. Начнется фестиваль с празднования Международного дня торта. Посетителей ждут дни пряника (21 июля), мороженого (22 июля), меда (30 июля), леденцов и конфет (31 июля), а также варенья (5 августа). Пройдут и цветочные дни — розы (24 июля) и садового искусства (29 июля).

На площадках фестиваля разместятся необычные композиции из растений и букеты, созданные по проектам финалистов Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна. На Новом Арбате появятся цветочные поля, а на Тверской площади откроется цветочный рынок. Всего на время фестиваля улицы Москвы украсят 160 тысячами различных растений.

Посетителей ждет дегустация мороженого с необычными вкусами, варенья и других лакомств, а также "сладкие мастерские" — кулинарные мастер-классы по приготовлению сладостей. Кроме того, гости фестиваля станут судьями в конкурсе на создание рецепта конфеты "Москва" — проголосуют за самую вкусную, которая и получит право носить имя российской столицы. 

Выбирайте, что попробовать и куда сходить, на карте ТАСС.

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