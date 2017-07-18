Чем заняться на московском фестивале "Цветочный джем"

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20 июля в столице стартует новый летний фестиваль "Московское лето. Цветочный джем". Почти каждый день, по задумке организаторов, будет посвящен отдельной теме. Начнется фестиваль с празднования Международного дня торта. Посетителей ждут дни пряника (21 июля), мороженого (22 июля), меда (30 июля), леденцов и конфет (31 июля), а также варенья (5 августа). Пройдут и цветочные дни — розы (24 июля) и садового искусства (29 июля).
На площадках фестиваля разместятся необычные композиции из растений и букеты, созданные по проектам финалистов Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна. На Новом Арбате появятся цветочные поля, а на Тверской площади откроется цветочный рынок. Всего на время фестиваля улицы Москвы украсят 160 тысячами различных растений.
Посетителей ждет дегустация мороженого с необычными вкусами, варенья и других лакомств, а также "сладкие мастерские" — кулинарные мастер-классы по приготовлению сладостей. Кроме того, гости фестиваля станут судьями в конкурсе на создание рецепта конфеты "Москва" — проголосуют за самую вкусную, которая и получит право носить имя российской столицы.
Выбирайте, что попробовать и куда сходить, на карте ТАСС.