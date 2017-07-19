Более сотни бесплатных экскурсий пройдут в рамках фестиваля "Цветочный джем" в столице

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Гости фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" с 20 июля по 6 августа смогут посетить более сотни бесплатных пешеходных экскурсий. Об этом сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы.

"Для гостей фестиваля подготовили сразу несколько пешеходных прогулок, посвященных лету. Предварительная регистрация не потребуется, все желающие смогут прийти в назначенное время на Новый Арбат или в Столешников переулок, откуда стартуют экскурсии, - говорится в сообщении. - Прогулки с гидами будут проводить ежедневно". Отмечается, что для удобства горожан предусмотрены утренние (11:00), дневные (12:00, 13:00 и 14:00) и вечерние экскурсии (17:00 и 19:00).

Одна из бесплатных прогулок будет называться "Лето в камне", ее посвятят московским зданиям с живописными цветочными композициями на фасаде. Маршрут пройдет мимо гостиницы "Метрополь", Центрального универсального магазина (ЦУМ), Дома учителя на Пушечной улице.

О летней моде конца XIX - начала XX века расскажут на одноименной экскурсии по Кузнецкому Мосту. Во время прогулки "Летние развлечения москвичей" посетители узнают, как проводили теплое время года горожане во второй половине XIX века. На пешеходной экскурсии "От Леонова до Ростокина вдоль Яузы-реки" гости увидят Миллионный мост - Ростокинский акведук, построенный еще во времена Екатерины II.

Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" пройдет в столице с 20 июля по 6 августа, его основными темами станут сладости и цветы. Более 40 площадок праздника украсят необычные композиции из растений и букеты, созданные по проектам финалистов Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна. На Новом Арбате появятся цветочные поля, а на Тверской площади откроется цветочный рынок.