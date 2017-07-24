Число дежурящих на водоемах Москвы спасателей увеличится из-за ожидающейся жары

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Группировка спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС), обеспечивающих безопасность на водоемах столицы, будет увеличена до 100 человек в связи с прогнозируемой жаркой погодой. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"В связи с прогнозируемым ростом средней температуры воздуха до 25 градусов, ожидается увеличение числа происшествий на водных объектах столицы вследствие значительного наплыва числа отдыхающих. Для уменьшения рисков и повышения степени безопасности с 25 июля поисково- спасательные станции переводятся на усиленный режим дежурства. Количество спасателей на ПСС будет увеличено на 40%", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, ежедневно на водоемах Москвы будут дежурить по 100 спасателей. В летний период спасатели МГПСС работают в круглосуточном режиме.
В пресс-службе департамента отметили, что спасатели усилят наблюдение за группами риска: людьми в нетрезвом состоянии, купающимися в неположенных местах и детьми без присмотра родителей.
"За минувшие выходные на водных объектах города Москвы произошло два происшествия. Спасено два человека, утонувших нет", - добавили в пресс-службе.