Прокуратура начала проверку после отравления более 50 рабочих на стройке в Новой Москве

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Прокуратура проверит соблюдение санитарных норм после отравления более 50 рабочих в столовой на стройке в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
"В связи с массовым отравлением строителей в бытовом городке рядом с деревней Сосенки прокуратура Москвы организовала проведение проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства", - сообщили в пресс- службе.
По предварительным данным, накануне вечером работники начали жаловаться на недомогания после ужина в столовой в строительном бытовом городке. За медицинской помощью обратились 56 работников, из которых 42 были госпитализированы.
По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.