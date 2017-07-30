Сильный ливень и град ожидаются в Москве в ближайшие сутки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру понедельника. Об этом сообщили в Росгидромете.

"По предварительным расчетам синоптиков, с полудня воскресенья до утра понедельника в Москве ожидается до 25 мм осадков, что составляет 26% месячной нормы", - отметил представитель метеослужбы, напомнив, что июльская норма осадков составляет 94 мм.

"Вероятность осадков - 95%", - уточнили в Росгидромете.

Как отмечают синоптики, ливень будет сопровождаться порывистым ветром, грозой, местами может выпасть град.

С начала месяца в столице уже выпало 89 мм осадков.