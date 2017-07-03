От пекла до потопа: почему погода преподносит нам сюрпризы

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Глава МЧС Владимир Пучков предупредил россиян, что в июле им стоит готовиться к природным катаклизмам. Синоптики, которые раньше обещали москвичам "розовое" лето, сейчас прогнозируют, что в центральной части России оно вообще может не наступить.
В других уголках планеты — другие проблемы. Например, в любимой российскими туристами Анталье стоит небывалая жара. В воскресенье в этой турецкой провинции был зарегистрирован новый температурный рекорд — 45,4°C. В последний раз столбики термометров поднимались здесь выше 45 градусов в 1929 году.
Ученые Потсдамского института изучения климатических изменений опубликовали в июльском номере журнале Nature Climate Change результаты исследований, из которых следует, что природа становится намного "капризнее", если средняя температура на планете поднимается всего на 0,5°С.
Глобальное потепление не предполагает, что каждый год должен быть теплее предыдущего. Оно предполагает, что существует медленный тренд на возрастание общемировой температуры воздуха Роман Вильфанд директор Гидрометцентра России
Исследователи сравнили два периода (1960-1979 годы и 1991-2010 годы), между которыми средняя температура повысилась именно на это знамение. Оказалось, что некоторые природные катаклизмы за это время стали продолжительней и сильней. Интенсивность экстремальных осадков выросла почти на 10% на четверти поверхности суши, а продолжительность периодов жары на половине ее территорий увеличились на неделю в год.
Кроме того, на четверти суши самые высокие летние температуры выросли более чем на 1°С, а зимы "потеплели" более чем на 2,5°С. Ученые заключают, что эти изменения выходили за рамки естественных.
Взятые вместе, сдвиги в показателях экстремальных природных явлений, обнаруженные исследователями, согласуются с имеющимся пониманием того, как деятельность человека влияет на климат. В качестве примеров ученые приводят уменьшение ледяного покрова в Арктике и драматическое сокращение объема ледников, а также резкое уменьшение тропических коралловых рифов. При этом авторы работы отмечают, что из-за того, что в различных системах влияние потепления может проявиться только со временем, всех "прелестей" потепления мы, возможно, еще не ощутили.
Новые выводы ученых Потсдамского института подтверждают ранее высказывавшиеся гипотезы их коллег. Например, как отмечалось в докладе Национального управления США по изучению океана и атмосферы, глобальное потепление климата не только вызывает таяние снегов и повышение уровня Мирового океана, но и способствует возникновению таких стихийных бедствий, как засухи и наводнения.
В частности, половина из 28 крупных погодных аномалий, зафиксированных в 2014 году, произошла под воздействием изменения климата. Специалисты считают, что этот фактор не был первопричиной экстремальных явлений, но способствовал увеличению их масштабов и усилению интенсивности.
Следы глобального потепления были обнаружены при изучении тропических циклонов в Тихом океане, необычно высоких летних температур в Европе, Китае, Южной Корее и Аргентине, а также лесных пожаров в Калифорнии. Исследователи пришли к выводу, что климатические изменения спровоцировали засухи в Африке и на Ближнем Востоке, снежные бури в Непале и ливни, вызвавшие наводнения в Канаде и Новой Зеландии.
Что касается России, то в 2015 году министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, ссылаясь на данные ученых, выступил с неутешительным заявлением. По его словам, что количество природных катастроф у нас в стране в течение следующих десяти лет может вырасти вдвое. Глава Минприроды сообщил, что число опасных природных явлений в стране с 1990 по 2010 год возросло почти в четыре раза и продолжает увеличиваться со скоростью примерно на 6-7% в год. За последние годы в несколько раз увеличилось число крупномасштабных природных катастроф, в первую очередь наводнений и лесных пожаров.
Новые данные, опубликованные в Nature Climate Change, показывают, что увеличение средней температуры даже на 0,5°С приводит к весьма существенным последствиям. Они также позволяют предположить, как на климате скажется ее дальнейшее повышение. Это вновь поднимает вопрос о важности не допустить дальнейший рост температуры на планете, которая уже повысилась более чем на 1°C по сравнению с XIX веком. По прогнозам ее превышение на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем будет иметь необратимые последствия для людей и экосистем. Но, по мнению климатологов, катастрофические последствия все же можно предотвратить — для этого странам нужно снизить выбросы парниковых газов, вносящих вклад в формирование парникового эффекта на планете.
А пока синоптики не теряют оптимизма и все-таки обещают теплое завершение июля в Московском регионе. "По-настоящему летние теплые дни все же будут", — считает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Самое дождливое лето за весь период, то есть почти за 140 лет, было в 2016 году. А самый холодный июнь был в 2003 году, тогда температура была на 4,5 градуса ниже нормы, сейчас всего на 2,5", — рассказал глава Гидрометцентра.