От пекла до потопа: почему погода преподносит нам сюрпризы

Глава МЧС Владимир Пучков предупредил россиян, что в июле им стоит готовиться к природным катаклизмам. Синоптики, которые раньше обещали москвичам "розовое" лето, сейчас прогнозируют, что в центральной части России оно вообще может не наступить.

В других уголках планеты — другие проблемы. Например, в любимой российскими туристами Анталье стоит небывалая жара. В воскресенье в этой турецкой провинции был зарегистрирован новый температурный рекорд — 45,4°C. В последний раз столбики термометров поднимались здесь выше 45 градусов в 1929 году.

Важные полградуса

Ученые Потсдамского института изучения климатических изменений опубликовали в июльском номере журнале Nature Climate Change результаты исследований, из которых следует, что природа становится намного "капризнее", если средняя температура на планете поднимается всего на 0,5°С.

Исследователи сравнили два периода (1960-1979 годы и 1991-2010 годы), между которыми средняя температура повысилась именно на это знамение. Оказалось, что некоторые природные катаклизмы за это время стали продолжительней и сильней. Интенсивность экстремальных осадков выросла почти на 10% на четверти поверхности суши, а продолжительность периодов жары на половине ее территорий увеличились на неделю в год.

Кроме того, на четверти суши самые высокие летние температуры выросли более чем на 1°С, а зимы "потеплели" более чем на 2,5°С. Ученые заключают, что эти изменения выходили за рамки естественных.

Взятые вместе, сдвиги в показателях экстремальных природных явлений, обнаруженные исследователями, согласуются с имеющимся пониманием того, как деятельность человека влияет на климат. В качестве примеров ученые приводят уменьшение ледяного покрова в Арктике и драматическое сокращение объема ледников, а также резкое уменьшение тропических коралловых рифов. При этом авторы работы отмечают, что из-за того, что в различных системах влияние потепления может проявиться только со временем, всех "прелестей" потепления мы, возможно, еще не ощутили.

Потепление — серьезная проблема

Новые выводы ученых Потсдамского института подтверждают ранее высказывавшиеся гипотезы их коллег. Например, как отмечалось в докладе Национального управления США по изучению океана и атмосферы, глобальное потепление климата не только вызывает таяние снегов и повышение уровня Мирового океана, но и способствует возникновению таких стихийных бедствий, как засухи и наводнения.

В частности, половина из 28 крупных погодных аномалий, зафиксированных в 2014 году, произошла под воздействием изменения климата. Специалисты считают, что этот фактор не был первопричиной экстремальных явлений, но способствовал увеличению их масштабов и усилению интенсивности.

Следы глобального потепления были обнаружены при изучении тропических циклонов в Тихом океане, необычно высоких летних температур в Европе, Китае, Южной Корее и Аргентине, а также лесных пожаров в Калифорнии. Исследователи пришли к выводу, что климатические изменения спровоцировали засухи в Африке и на Ближнем Востоке, снежные бури в Непале и ливни, вызвавшие наводнения в Канаде и Новой Зеландии.

Что касается России, то в 2015 году министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, ссылаясь на данные ученых, выступил с неутешительным заявлением. По его словам, что количество природных катастроф у нас в стране в течение следующих десяти лет может вырасти вдвое. Глава Минприроды сообщил, что число опасных природных явлений в стране с 1990 по 2010 год возросло почти в четыре раза и продолжает увеличиваться со скоростью примерно на 6-7% в год. За последние годы в несколько раз увеличилось число крупномасштабных природных катастроф, в первую очередь наводнений и лесных пожаров.

Новые данные, опубликованные в Nature Climate Change, показывают, что увеличение средней температуры даже на 0,5°С приводит к весьма существенным последствиям. Они также позволяют предположить, как на климате скажется ее дальнейшее повышение. Это вновь поднимает вопрос о важности не допустить дальнейший рост температуры на планете, которая уже повысилась более чем на 1°C по сравнению с XIX веком. По прогнозам ее превышение на 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем будет иметь необратимые последствия для людей и экосистем. Но, по мнению климатологов, катастрофические последствия все же можно предотвратить — для этого странам нужно снизить выбросы парниковых газов, вносящих вклад в формирование парникового эффекта на планете.

Надеемся на лучшее

А пока синоптики не теряют оптимизма и все-таки обещают теплое завершение июля в Московском регионе. "По-настоящему летние теплые дни все же будут", — считает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Самое дождливое лето за весь период, то есть почти за 140 лет, было в 2016 году. А самый холодный июнь был в 2003 году, тогда температура была на 4,5 градуса ниже нормы, сейчас всего на 2,5", — рассказал глава Гидрометцентра.