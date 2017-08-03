Эксперты советуют москвичам не торопиться с покупкой арбузов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Арбузы, которые начали продавать на бахчевых развалах в Москве, могут содержать нитраты, закаченные для быстрого созревания ягоды, и другие вредоносные примеси. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, покупать ягоды лучше со второй половины августа, когда возрастет вероятность их дозревания на солнце естественным путем.

Также следует внимательно относиться к выбору ягоды: обращать внимание на цвет и целостность корки, состояние усика и характерный звук при постукивании.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что урожай арбузов в Астраханской области, которая славится этой ягодой, в этом году снижаться не будет, несмотря на прохладную погоду весной и в начале лета. Вместе с тем уборка урожая арбузов из-за погоды сдвинулась на 10 дней и стартовала 10 июля. В целом планируется собрать 240 тысяч тонн бахчевой продукции, как и в прошлом году. В российскую столицу арбузы привозят из Астраханской, Саратовской, Волгоградской областей, регионов Северного Кавказа, республик Закавказья и Средней Азии.

"Самые сладкие и вкусные арбузы - южные. Для того чтобы арбуз был сладким, набрал сахар, необходимо солнце. Однако многое зависит и от правильно подобранных гибридов арбузов", - сказал директор научно-испытательного Центра "Агробиотехнология" Денис Морозов.

По его словам, в Москве в основном едят арбузы селекции 50-х годов с уровнем сахара 6-8%. "К сожалению, очень мало сельхозпроизводителей используют современные гибриды, выход сахара в которых не меньше 11,5%, у которых тонкая кожура, мало семечек, у мякоти оттенки разных ароматов", - отметил он.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов призвал москвичей повременить с открытием сезона бахчевых. "Из-за затяжных дождей и прохладной весны на юге России созревание всех культур отодвинулось на пару недель как минимум. Поэтому в этом году арбузы в начале августа ранние, как правило, те, которые накачены нитратами для быстрого созревания. Арбузы, которые созрели естественным путем, появятся после 10 августа, тогда риски отравления будут значительно ниже", - считает он.

Уловки фермеров

По его мнению, некоторые недобросовестные производители прибегают к таким уловкам, как обработка еще не созревших ягод азотными удобрениями, которые содержат нитраты, чтобы быстрее открыть сезон продажи арбузов. В результате рост бахчевых идет ускоренными темпами и арбузы очень быстро набирают вес и объем.

"Арбузы относятся к продуктам с максимальным риском отравления нитратами, из-за того что они вбирают в себя до 97% влаги, а вместе с ней и всего, чем их обрабатывали. Для ускоренного роста часть производителей арбузов используют азотные удобрения. Азот в них содержится в виде нитратов, которые и попадают в арбуз", - сказал он. Накапливаясь в организме, такие вещества могут вызвать хроническую интоксикацию и стать причиной частых болезней, раздражительности, бессонницы.

Заведующий лабораторией бахчевых и луковых культур ВНИИ риса, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Лазько пояснил, что при выращивании арбузов "нитратные удобрения могут применяться в период активного роста, в начале вегетации, для того чтобы сформировать мощную вегетативную массу".

Морозов подчеркнул, что в России существуют технологии выращивания экологически безопасных арбузов с использованием современных научно обоснованных методов биологизации, без пестицидов и нитратов. "Но только отдельные производители их используют. Массовое производство, к сожалению, до сих пор с большим количеством химии, построенное на извлечении максимальной прибыли. А безопасность продукции для людей уходит на второй план", - сетует собеседник агентства.

В категорию риска также попадают арбузы, которые продаются вдоль автодорог: ягоды могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Такие места для продажи выбирают неслучайно, на трассах всегда наблюдается нескончаемый поток потенциальных покупателей на личных автомобилях.

В Роспотребнадзоре напомнили, что по правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах. В конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусок на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Выбор арбуза

В институте считают, что отличить накаченный нитратами арбуз от нормального по внешнему виду практически невозможно. Помочь в выборе безопасного плода могут специальные измерительные приборы, определяющие содержание нитратов в овощах и фруктах. Если нитратомера под рукой нет, покупатель может потребовать у продавца документ о проведения контроля качества.

По словам Коршунова, вся продукция, попадающая на прилавки, проходит сертификацию на наличие нитратов, без соответствующей справки торговля запрещена.

"Самый надежный способ быть уверенными, что перед вами продукт, в который не добавляли ГМО, нитраты, пестициды - покупать сертифицированный органический арбуз. Наличие органического сертификата - это юридическая гарантия экологической чистоты продукта, она подразумевает контроль процесса производства на всех этапах - от семян до транспортировки и хранения. Проверяется весь жизненный цикл, а не конечный продукт, как в обычном производстве, на предприятие выезжает инспектор сертифицирующей организации и лично все проверяет", - пояснил он.

Признаки вкусного и спелого арбуза

Лазько уточнил, что спелый арбуз выбирают на поле при уборке по высохшему усику и прилистнику в месте крепления плодоножки. "С поля несозревшие плоды, как правило, не собирают, так как бахчевые не дозревают при хранении", - сказал он.

В Роспотребнадзоре советуют приобретать крупные плоды с целостным покровом. Цвет корки должен быть ярким и контрастным, обязательно наличие желтого пятна на боку - этим местом арбуз зрел на земле под солнцем. Спелая ягода обязательно покрыта твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый.

"Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус", - сказали в ведомстве.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Перед тем как разрезать плоды, необходимо тщательно их вымыть теплой водой с мылом: частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы можно хранить только в холодильнике.