В Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода и до 27 градусов тепла

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24-26, по области будет от 22 до 27 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный 6-11 м/с.
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 15-17, в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
Днем в понедельник характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с кратковременным дождем и грозой. В столице воздух прогреется до 21-23, по области - до 20-25 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.