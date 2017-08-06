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В Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода и до 27 градусов тепла

Москва
6 августа, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Температура воздуха в столице составит 24-26, по области будет от 22 до 27 градусов

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Выпускницы московской школы на Манежной площади

Выпускницы московской школы на Манежной площади

© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

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"Ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24-26, по области будет от 22 до 27 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный 6-11 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 15-17, в Подмосковье будет от 12 до 17 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Днем в понедельник характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами с кратковременным дождем и грозой. В столице воздух прогреется до 21-23, по области - до 20-25 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

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