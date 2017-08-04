Синоптики прогнозируют жару на юге России и дожди на северо-западе

ТАСС, 4 августа. /ТАСС/. Продолжительные дожди с грозами и шквалистым ветром будут определять погоду в северо-западных регионах России в ближайшие дни.

В то же время на юге страны практически всю следующую неделю будет господствовать теплый воздух из Аравийской пустыни - температура воздуха будет держаться здесь в районе 40 градусов выше нуля, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

Похолодание придет в Сибирь: на Ямале температура воздуха опустится до 13-15 градусов, в Надыме - до 8-10 градусов тепла. А Дальний Восток готовится к приближению тайфуна "Нору", который, по прогнозам, принесет с собой шторм и обильные осадки.

Дожди на северо-западе

На прошлой неделе в нескольких регионах Северо-Западного федерального округа были подтоплены приусадебные участки, мосты, подмыты и частично повреждены дороги. В ближайшие дни здесь снова прогнозируют продолжительные дожди, грозы и шквалистый ветер.

"На северо-западе и в северных районах европейской части России примерно по широте 60 градусов в ближайшие 4-5 дней будет проходить так называемая фронтальная зона, и именно вдоль этой широты с запада на восток пройдет несколько циклонов, характер погоды здесь будет очень неустойчивый. В ближайшие дни здесь пройдут сильные продолжительные дожди, временами с грозами, температура воздуха будет в пределах 15-18 градусов в дневные часы, ночью - порядка 12-15 градусов", - рассказал Синенков.

С северо-запада циклоны перейдут на Урал, что скажется на погоде в Предуралье. Здесь в ближайшие 2-3 дня будет облачно, пройдут обильные осадки, температура воздуха будет держаться около 20 градусов. "К началу следующей недели уже будет наблюдаться рост атмосферного давления и улучшение погодных условий. К середине недели мы ожидаем на Урале влияние антициклона, характер погоды улучшится, хотя кратковременные дожди и грозы еще будут, но они уже сместятся за Урал", - пояснил Синенков.

Похолодание на Ямале

Циклоны северной широты захватят и Сибирь вплоть до Нового Уренгоя. К середине следующей недели мощный циклон будет проходить по северной части Сибири, ожидаются грозовые дожди и похолодание. "Дневные температуры будут порядка 10-15 градусов, только на самом юге Сибири удержится порядка 20 градусов. Похолодает в первую очередь в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах", - рассказал Синенков.

По словам специалиста в субботу на Ямале, где более двух недель стояла жара, уже будет прохладно - порядка 13-15 градусов. "К западу от Надыма есть "язык холода", где температура воздуха - порядка 8-10 градусов выше нуля. Этот холод продолжит свое движение на юг и юго-восток и захватит Ханты-Мансийск и Нижневартовск, где похолодает примерно до 10-15 градусов", - пояснил Синенков.

Жара на юге

Аномально жаркая погода установилась на юге России на прошлой неделе. Температура воздуха здесь держится в районе 40 градусов, что выше климатической нормы примерно на 10 градусов. "Предположительно, из Аравийской пустыни воздушные потоки принесли теплый воздух на юг европейской части России, в зону попали, прежде всего, Северный Кавказ, Кубань, Ставрополье, низовья Дона и Волги. Передвижение этого воздуха далее на север в ближайшие дни не произойдет", - отметил синоптик.

Экстренные и штормовые предупреждения из-за жары в 40 градусов и выше объявило МЧС в Астраханской и Ростовской областях, накануне экстренные предупреждения в связи с жарой были объявлены в Волгоградской области и Краснодарском каре, сообщили ТАСС пресс-службы МЧС этих регионов.

"По информации Астраханского гидрометцентра, в пятницу с 14:00 до 17:00 мск, а также с 5 по 8 августа местами по области температура воздуха может подняться до 40-43 градусов", - сказали в МЧС по Астраханской области. Синоптики отмечают, что "такая погода не аномальна, однако она вполне сопоставима с африканской жарой". Такие температуры, по данным гидрометцентра, фиксировались в астраханском регионе в 2006 и 2007 годах.

По распоряжению губернатора Краснодарского края все оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба краевой администрации. Губернатор потребовал увеличить число медработников на пляжах и в местах массового скопления людей, подчеркнув, что в случае необходимости все жители и гости края должны иметь возможность получить квалифицированную помощь. По прогнозам синоптиков, в среднем по Краснодарскому краю воздух прогреется до 39 градусов, на Черноморском побережье в районе Анапы - Туапсе - до 37°.

На федеральных трассах Волгоградской области сотрудники ГИБДД обращают внимание на состояние водителей - хорошо ли они чувствуют себя почти в 40-градусную жару. "На стационарных постах ДПС на федеральных трассах сотрудники ГИБДД останавливают автомобили, особенно с госномерами из других регионов, едущих в основном на Черноморское побережье или возвращающихся оттуда. В первую очередь полицейские интересуются у водителей их самочувствием, так как во время жары снижается внимание, появляется головокружение и сонливость", - сказал ТАСС представитель областного управления МВД.

По его словам, пока нет таких случаев, которые были летом 2015 года, когда полицейские машины ДПС доставляли пострадавших от жары в ближайшее медучреждение. "Полицейские предлагают водителям и их пассажирам холодный чай, воду. Есть также договоренность с владельцами придорожных кафе, чтобы те разрешали транзитным пассажирам есть свои продукты в помещениях с кондиционерами", - отметил собеседник агентства. По данным ведомства, пока увеличения автоаварий из-за жаркой погоды в регионе не зафиксировано.

В Ростовской области в связи с жарой МЧС настоятельно просит жителей надевать головные уборы, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов, чаще находиться в тени и не употреблять алкогольные напитки, поскольку они могут привести к ухудшению состояния организма. Сотрудники ГУ МЧС по региону предупреждают жителей Дона, что в пятницу и в выходные воздух прогреется до 42 градусов выше нуля. В Ростове-на-Дону городское управление по делам ГО и ЧС ввело режим повышенной готовности. Он будет действовать до понедельника, 7 августа.

Дальний Восток готовится к тайфуну

В Приморье в четверг из-за приближения тайфуна "Нору" объявили штормовое предупреждение. Власти региона уже начали готовиться к возможному паводку, введен повышенный режим готовности всех служб. "По состоянию на утро сегодняшнего дня, тайфун находился примерно в 1,3 тыс. км от Владивостока на юг и над Тихим океаном, южнее Японских островов примерно на 300 км. Ожидается, что он подойдет к региону 8 августа и будет оказывать влияние на характер погоды с 8 по 10 августа", - рассказал специалист центра "Фобос".

По его словам, к этому времени тайфун существенно ослабеет, он превратится в так называемый циклон умеренных широт. "Следует ожидать шторм с высотой волны примерно 5-7 метров, а также обильные осадки в Приморье, сумма которых может достигать до 100 мм за сутки - это очень много", - сказал Синенков.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) особых изменений не произойдет. По словам синоптика, температура в ПФО будет близка к климатической норме, но дожди "будут время от времени сохраняться". "Такой характер погоды сохранится на выходные дни и в течение следующей недели, а температура воздуха днем будет порядка 25 градусов", - пояснил Синенков.