Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Крыша московского памятника конструктивизма - Дома Наркомфина - станет общественной смотровой площадкой после реконструкции объекта, которую планируется завершить в течение двух лет. После благоустройства на территории вокруг здания также появится прогулочная зона, а в самом доме разместятся жилые квартиры, столовая и музей, сообщается в понедельник в материалах мэрии Москвы.

Жилой комплекс или дом-коммуна на Новинском бульваре - так называемый дом Наркомфина - был построен в 1928-1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Здание, состоящее из двух корпусов - жилого и коммунального - является примером архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

"После реконструкции в составе входной вестибюльной группы главной лестницы планируется разместить музей. Кровли жилого и коммунального корпусов, задуманные как рекреационная зона, вновь станут эксплуатируемыми и будут использоваться для проведения мероприятий и как общественные смотровые площадки", - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что прилегающая к Дому Наркомфина территория будет благоустроена как прогулочная зона с сетью пешеходных дорожек, видовыми площадками и системой озеленения. Кроме того, в коммунальном корпусе откроют столовую, которая располагалась там до конца 1930-х годов. В надземной части здания разместятся залы для посетителей, в подвале - хозяйственные и технические помещения кафе. После реставрации памятника на седьмом-восьмом этажах расположатся жилые помещения, а в подвале - инженерные, технические помещения и помещение хранения, в котором предполагается устройство ячеек-кладовых для каждой квартиры.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последнее десятилетие Дом Наркомфина находился в крайне плохом техническом состоянии. Глава города отмечал, что "существовала угроза полной утраты памятника". Мэр также выразил надежду, что через два года в Москве появится новый отреставрированный объект, который станет гордостью архитектуры.

В 2006 году дом был включен в "Список 100 памятников мировой культуры", находящихся под угрозой уничтожения. К 2016 году общее техническое состояние здания оценивалось как неудовлетворительное: практически полностью уничтожена историческая материальная среда памятника, утрачены ценные архитектурные и художественные элементы, коммунальный корпус и часть помещений жилого корпуса находились в аварийном состоянии и не эксплуатировались. Тогда же права собственности на помещения здания были консолидированы в руках единого собственника. Реализация проекта началась в июле 2017 года.

Исторические параметры здания

Дом Наркомфина интересен как пример здания "переходного типа" от традиционного квартирного жилья к дому-коммуне - архитектурному и социальному явлению 1920-х - начала 1930-х годов, которое стало воплощением пролетарской идеи "обобществления быта". При строительстве Дома Наркомфина были использованы новаторские для своей эпохи объемно-пространственные и планировочные идеи, проработаны вопросы колористики и инсоляции помещений, применены экспериментальные материалы и конструкции. Жилой корпус Дома Наркомфина представляет собой шестиэтажное здание длиной 85 метров и высотой 17 метров. В торцах расположены лестничные клетки, всего две на всю длину.

Первый этаж состоит из круглых столбов - элементов каркаса здания. На остальных этажах расположены квартиры разных типов: на втором-третьем этажах - площадью 90 квадратных метров, на четвертом-шестом этажах - малометражные квартиры площадью 37 квадратных метров, а в торцах дома, по обеим сторонам от лестниц, - с двумя жилыми комнатами, а также столовой, передней, ванной, уборной и кухней. Кроме того, в надстройке на уровне седьмого этажа устроено несколько комнат на одного и несколько человек по типу общежития - без ванной и туалета. В этой же надстройке расположена бывшая квартира наркома финансов РСФСР Николая Милютина, по заказу которого и был создан проект Дома Наркомфина.

Для отдыха на открытом воздухе жильцы дома могли использовать лоджию на втором этаже, соединенную с коридором, а также плоскую кровлю с шезлонгами и цветником.

Проект реставрации

Согласно проекту реставрации, часть первого этажа жилого корпуса, задуманная авторами как свободное пространство с сеткой колонн-опор, будет раскрыта от поздних пристроек. Благодаря этому Дому Наркомфина вернут один из его главных признаков - композицию "дома-корабля". Кроме того, будет восстановлена историческая планировка первого этажа, включая галерею, вестибюльную группу, лестницу.

Будут воссозданы исторические фасады здания. На западном фасаде жилого корпуса, на месте разбираемой поздней пристройки, на всю высоту здания устроят лифтовую шахту из современных несгораемых конструкций. Несущий железобетонный каркас здания отреставрируют в соответствии с конструктивными решениями и оставят без изменений.