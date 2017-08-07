Дом Наркомфина в Москве отреставрируют через два года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Дом Наркомфина в Москве, являющийся памятником конструктивизма, будет отреставрирован в течение двух лет, сообщил в понедельник журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в последние годы в городе ведется большая работа по приведению памятников истории и архитектуры в надлежащее состояние. В год после реставрации сдается более 100 памятников, уточнил мэр.

"Один из таких объектов - дом Наркомфина, один из самых известных памятников конструктивизма не только в Москве, но и в мире. К сожалению, последнее десятилетие он был знаменит не только своей архитектурой, но и крайне плохим техническим состоянием. Фактически существовала угроза полной утраты памятника. Поэтому мы приветствуем, что у здания, наконец, появился единый собственник, который начал реставрационные работы, объем предстоящей работы очень большой, но мы надеемся, что в итоге дом Наркомфина обретет вторую жизнь, которая будет даже лучше, чем первая", - сказал Собянин.

Мэр выразил надежду, что через два года москвичи и весь мир увидят новый отреставрированный объект, который будет гордостью архитектуры. По словам архитектора проекта Алексея Гинзбурга (внук архитектора Моисея Гинзбурга), в ходе реставрации объект планируется привести к его первоначальному виду.

Жилой комплекс на Новинском бульваре - так называемый дом Наркомфина - был построен в 1928-1930 гг. по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Состоящее из двух корпусов, жилого и коммунального зданий, является примером архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

В 2006 году дом был включен в "Список 100 памятников мировой культуры", находящихся под угрозой уничтожения. К 2016 году общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Тогда же права собственности на помещения здания были консолидированы в руках единого собственника. Реализация проекта началась в июле 2017 года.