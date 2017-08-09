Без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Московском регионе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Московском регионе солнечную, теплую погоду.

"Будет преимущественно ясно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 23-25, по области - от 20 до 25 градусов. Ветер северный 3-8 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 11-13, в центре до 17 градусов, по области - от 8 до 13 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Днем в четверг будет солнечно и сухо. В Москве воздух прогреется до 25-27, в Подмосковье - до 23-28 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.