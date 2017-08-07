Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни

ТАСС, 7 августа. Последний месяц лета в российских регионах вывел погодные колебания на максимальную амплитуду: восточные регионы оказались в зоне сильных дождей и подтоплений, на юге страны коммунальные службы вынуждены поливать водой асфальт, чтобы сберечь дорожное покрытие от жары, которая местами достигает 50 градусов, и только в центре России наконец наступило долгожданное лето с комфортной, умеренно теплой температурой воздуха и почти без осадков.

О том, что ждать от погоды в ближайшие несколько дней, — в материале ТАСС.

Атмосферная депрессия

Как рассказали ТАСС в Центре погоды "Фобос", меньше всего с климатом повезет восточным регионам России, где из-за сильных дождей сейчас местами введен режим чрезвычайной ситуации, паводковые воды подтопили дома, а также размыли участок Транссибирской магистрали, из-за чего движение поездов по ней было остановлено в обоих направлениях.

"В Приамурье сильные дожди в ближайшие сутки-двое продолжатся, температура от 19 до 25 градусов. То же самое ждет и Приморье - тут сохранятся обильные осадки. Пока надежд на то, что обстановка существенным образом изменится, нет. То, что происходит сейчас там, называется "атмосферной депрессией", во время которой образуются обильные и продолжительные дожди на большой территории", - сказали в центре "Фобос".

Собеседник агентства добавил, что "эти регионы - самое опасное с точки зрения погоды место в Российской Федерации".

В Якутии, где сохраняется пожароопасная обстановка, дожди сейчас пришлись бы очень кстати. По данным федеральной Авиалесоохраны, только за прошедшие сутки площадь пожаров увеличилась с 68,5 тыс. до 72,6 тыс. га, синоптики отмечают, что пожарная опасность по-прежнему сохранится.

"В этой республике высокая вероятность возникновения природных пожаров. Здесь будет сухо и солнечно, что лишний раз провоцирует распространение огня", - отметил собеседник агентства.

Лето на Байкале, ливни в Сибири

По прогнозам синоптиков, на юге Западной Сибири, в Прибайкалье (Иркутская область и республика Бурятия) погода будет радовать жителей теплом. "Здесь все хорошо - температура порядка 30-35 градусов, местами кратковременные дожди, которые не представляют никакой опасности", - сказали в центре "Фобос".

На юге Западной Сибири ситуация противоположная - там ожидаются ливневые дожди и грозы. "Южные районы Красноярского края, восточные районы Кемеровской области, Горный Алтай и Тыву в ближайшие несколько дней будут поливать обильные дожди с грозами и сильным ветром, а температуры невысокие - от 15 до 20 градусов", - пояснил синоптик.

Прохлада на Урале

Прохладная погода установилась на Урале, но воспринимают ее в регионе как позитивное изменение. Благодаря понижению температур в некоторых районах местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации, действовавший из-за лесных пожаров.

По данным управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, режим ЧС был снят в Белоярском и Березовском районах региона. "На сегодняшний день действующих природных пожаров не зарегистрировано, на территории всего округа прогнозируется минимальный, первый, класс пожарной опасности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Челябинской области также в минувшие выходные не зарегистрировано ни одного природного пожара. В Ямало-Ненецком автономном округе, где столбики термометров ранее поднимались до плюс 30 градусов и выгорело порядка 200 тыс. га леса, режим ЧС из-за природных пожаров все еще действует. Однако, по информации региональных властей, очагов пожаров больше нет, и сейчас в регионе установилась температура около 10 градусов выше нуля в течение дня.

Синоптики отмечают, что погода в Уральском федеральном округе в ближайшее время не вызывает опасений. "На Урале в ближайшие два дня дожди, но не сильные. И не очень жарко - термометры не покажут выше 25 градусов. На севере, в Ямало-Ненецком и большей части Ханты-Мансийского автономного округа, будут дожди с порывистым ветром, а температура будет от 8 до 10 градусов", - рассказали ТАСС в центре "Фобос".

Ураганы в Приволжье

Ураганный ветер, сопровождаемый дождем с грозой, который 5 августа повредил кровли жилых домов в Татарстане, а уже на следующий день разрушил десятки жилых домов и построек в Аургазинском районе Башкирии, расположенном в 80 километрах от Уфы, по прогнозам синоптиков, сменится затишьем. И, по крайней мере, в ближайшие несколько дней не повторится.

"Все немного успокоится, пройдут небольшие дожди, температура будет на уровне 20-22 градусов. А в Оренбургской области, с которой граничит Башкортостан, ожидается жара выше 30 градусов Цельсия", - прогнозируют синоптики "Фобоса".

В Верхнем Поволжье - в Нижегородской области, Чувашии и республике Марий Эл синоптики прогнозируют дожди и грозы, а столбики термометров в ближайшие дни установятся на отметках чуть выше 20 градусов.

На юге плавится асфальт

Южные регионы страны попали под власть сильной жары. "На юге России, в Ростовской и Волгоградской областях и далее до Ставрополья и горных районов республик Северного Кавказа, стоит жара. Температуры 40-45 градусов. А в Астраханской области местами доходит до 50 градусов и без осадков. Такая погода сохранится и в ближайшие дни", - сказали в центре прогнозов "Фобос".

В этих регионах силы местных властей, оперативных и коммунальных служб брошены на борьбу с последствиями жаркой погоды. В частности, в Астрахани дороги в течение дня поливают водой, чтобы сохранить асфальт и не допустить ДТП из-за того, что он расплавился. На Кубани госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном транспорте в течение дня, а в Волгоградской области МЧС устраивает рейды по предупреждению лесных пожаров.

Тепло и сухо в Крыму - на курортах Севастополя днем столбики термометров показывают до плюс 37 градусов. Власти города с 8 августа планируют усилить меры противопожарной безопасности, в том числе будет введен режим ограничения посещения лесов гражданами.

"На российские курорты можно смело отправляться всем, кто планировал это сделать - погода в ближайшее время там будет благоприятная для купания в море", - отмечают синоптики центра "Фобос".

Долгожданное лето

В Центральном федеральном округе, по словам синоптиков, наступило долгожданное лето - здесь будет тепло и солнечно.

"В Московскую область пришел антициклон - здесь будет 25-28 градусов и без осадков. Аналогичная погода будет в регионах западнее от Москвы, а в самой столице, пожалуй, впервые за это лето, следующий дождь мы ожидаем никак не раньше, чем через неделю", - рассказали в центре "Фобос".

По словам синоптиков, не повторятся и ураганные ветры с градом, которые на минувшей неделе оставили порядка 20 тыс. жителей Тверской области без электроснабжения. "Атмосферный фронт отсюда сместился на восток. Если и будут дожди - то лишь кратковременные", - уточнили в центре прогнозов погоды.

Дожди отступают

Северо-Западный федеральный округ страны, где на прошлой неделе также были ураганные ветры и сильные дожди, затронувшие Новгородскую и Псковскую области, а также Вытегорский район под Вологдой, где разом выпало 115% от месячной нормы осадков и был введен режим ЧС, также ожидает хорошая погода.

"В Северо-Западном федеральном округе в ближайшие сутки-двое погода будет замечательной, температура будет порядка 20-25 градусов и без существенных осадков", - прогнозируют в "Фобосе". В погодном центре добавили, что уровень воды в реках также должен снизиться.