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Жара более 40 градусов ожидается в нескольких регионах на юге РФ

Общество
6 августа, 15:02 UTC+3 ТАСС

В МЧС рекомендуют в жару надевать головной убор, выходя на улицу, и не усердствовать с физическими нагрузками

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ТАСС, 6 августа. МЧС РФ предупредило о 40-градусной жаре в некоторых регионах на юге России, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе министерства.

"По прогнозам синоптиков, в Астраханской области и Республике Калмыкия ожидается сильная жара до 43 градуса. Такая погода продержится до 8, а местами и до 9 августа", - сказал собеседник агентства.

В МЧС рекомендуют в жару надевать головной убор, выходя на улицу, не усердствовать с физическими нагрузками, купаться в разрешенных местах и воздержаться от употребления алкоголя.

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