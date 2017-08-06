МЧС: штормовое предупреждение из-за жары продлено в двух регионах юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильной жары продлено в двух регионах юга России: в Ростовской области и Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службах региональных управлений МЧС.

"По данным Росгидромета, в Ростовской области в период 12 до 17 часов 7 и 9 августа ожидается опасное явление - сильная жара от 40 до 42 градусов выше нуля", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в региональном МЧС отмечают, что в этот же период местами по Ростовской области в юго-восточных, центральных и южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Штормовое предупреждение из-за высокой температуры воздуха продлено и в Краснодарском крае. Ранее, как и в Ростовской области, оно действовало до 6 августа включительно. "В дневные часы с 7 по 9 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара до 39 градусов тепла. На черноморском побережье местами до 37 градусов", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с этим, в региональных МЧС настоятельно просят жителей области надевать головные уборы, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов, чаще находиться в тени и воздержаться от употребления алкогольных напитков, поскольку они могут привести к ухудшению общего состояния организма.

Как сообщалось ранее, в Астраханской области и Республике Калмыкия штормовое предупреждение действует с 5 по 9 августа. По данным областного и республиканского МЧС, в этих регионах ожидается до 43 градусов.

Пожароопасность и жара на Кавказе

Штормовые предупреждения о сильной жаре и пожароопасности действуют и в четырех регионах Северного Кавказа. По данным пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, в течение трех дней в регионе ожидается до 38 градусов выше нуля.

"По представленным Главным управлением "Кабардино-Балкарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" данным, 6, 7 и 8 августа в период с 12:00 до 18:00 часов в степных районах Кабардино-Балкарской Республики ожидается сильная жара 38°С", - сообщили в ведомстве.

По данным республиканского МЧС, в связи с этим прогнозируется повреждения и гибель сельскохозяйственных угодий, гибель птиц в промышленном птицеводстве, увеличение количества ДТП на автодорогах и на железной дороге из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, а также обострения сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона.

6 и 7 августа в Чеченской Республике, по информации пресс-службы регионального МЧС, в отдельных районах также ожидается сильная жара. "6 и 7 августа в северных и центральных районах Чеченской Республики ожидается сильная жара до 40-42 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют гражданам ограничить выходы на природу, быть осторожными с огнем. "При сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 м", - добавили в ведомстве.

А в Республике Дагестан с 6 по 8 августа дня ожидается чрезвычайна пожароопасность, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В период с 6 августа по 8 августа сохранится в низменных районах и ожидается местами в приморских районах Республики Дагестан чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Убедительная просьба к населению не разжигать костров и воздержаться от посещения пожароопасных участков", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Как ранее сообщалось, минприроды Северной Осетии ввело особый противопожарный режим на территории Моздокского района из-за сильной жары. Он действует до 14 августа.