Как пережить хмурое лето без эмоциональных потерь: советы психиатров и психологов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Добавлять яркие цвета в то, что окружает, находить то, чему можно порадоваться, и стараться чаще бывать на свежем воздухе. Психиатры и психологи советуют несмотря ни на что заботиться о себе и делать добрые, полезные дела, чтобы пережить хмурое, дождливое лето.

Искать радости, а не искусственно придумывать их

Недостаток солнца, холодная и дождливая погода, совсем непохожая на летнюю, неизбежно влияют на настроение.

"У нас есть два варианта: либо страдать и переживать, либо, несмотря ни на что, искать хоть какие-то радости. Есть какой-то кусочек ясного неба вечером или утром - высунуть нос на улицу и хоть посмотреть на него. Вот в таком рабочем режиме искать радости, не искусственно их придумывать, а именно искать себе настоящие радости", - сказал ТАСС психиатр Константин Ольховой.

По его словам, пытаться усиленно радоваться просто чему-нибудь не получится, нужно найти то, что в самом деле доставляет удовольствие. "Ни в коем случае не надо пытаться говорить "как прекрасно", "как чудесно", это будет самообман. Пытаться впасть в буйную радость бессмысленно, но и не нужно придумывать себе радость, а нужно находить что-то, чему действительно можно порадоваться", - добавил Ольховой.

По словам Ольхового, настроение также поднимется, если стараться добавлять яркие краски в то, что нас окружает. "Есть яркий зонтик - лучше его, чем черный. Лучше надеть что-нибудь яркое, чем выбрать темную одежду", - добавил психиатр.

Сон, правильный рацион и физическая активность

Психолог Московской психологической лаборатории 12 Любовь Тихомирова рекомендует напоминать себе разными способами, что сейчас лето, и ловить каждый солнечный лучик. Кроме того, по ее словам, важно следить за рационом, добавляя еду, богатую витамином D, а также, по возможности, находить время, 10-15 минут в день, чтобы вздремнуть. "Все это здорово поднимает настроение", - сказала ТАСС Тихомирова.

Она также отметила, что в течение дня очень важно хотя бы несколько минут выделить для физической активности: это может быть бег, танцы, фитнес, активная ходьба, или любая другая привычная активность. "Когда мы активно двигаемся, бегаем, танцуем, у нас вырабатывается гормон серотонин, который способствует тому, что настроение повышается", - пояснила она.

"Завтрак, это то, что задает нам хорошее настроение на весь день, поэтому, если вы сможете сервировать его себе красиво и сделать его вкусным и таким, как вам нравится, - это точно поднимет настроение", - добавила психолог.

По словам Тихомировой, сезонные фрукты и ягоды тоже нужно включать в рацион, чтобы напомнить себе, что сейчас лето. "Больше ягод и фруктов, они, несмотря на погоду, созрели, - это вкус лета. Если в течение дня их есть, то можно таким образом себе напоминать, что сейчас все-таки лето", - пояснила она.

Гармония души не зависит от погоды

В свою очередь руководитель Патриаршего Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский напомнил, что несколько лет назад было очень солнечное лето, но по-другому аномальное, совсем без дождя, что привело к большому количеству пожаров, в том числе на торфяниках. "Тогда тоже все страдали, потому что ни единого не было дождя, и все было плохо, и как вообще дожить такое лето", - сказал психолог.

Все дело в том, что человеку всегда не хватает счастья, хотя он всегда стремится к нему, а счастье не зависит от погоды, оно не зависит ни от каких внешних условий, ни от имущества, ни от количества праздников, оно зависит только от гармонии в твоей душе руководитель Патриаршего Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский

По его словам, внутреннее ощущение определяется качеством духовной жизни человека, его стремлениями и тем добром, которое человек делает. "Всегда можно заниматься добрыми и полезными делами. Можно выращивать урожай, пусть он позже взойдет, можно читать внукам сказки, можно кого-то утешать в это время, и уровень счастья будет гораздо больше, чем даже если сейчас выйдет солнце и начнет светить", - отметил Хасьминский.

От также считает, что "природа несовершенна, так же, как сам человек". "Но если на природу мы никак не можем воздействовать, это вне наших сил, то вот гармонизировать нашу душу мы можем. Мы можем заняться творчеством, прочитать хорошую книгу или дать кому-то утешение", - добавил он.