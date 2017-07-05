Начало лета стало самым холодным в XXI веке на европейской территории России

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Конец весны и начало лета на европейской территории России оказались самыми холодными с 1994 года, а прошедший июнь - вторым в XXI веке. Об этом сообщили в среду в Гидрометцентре РФ.

"По данным оперативного мониторинга климата, проводимого в Гидрометцентре России, второй месяц подряд (май и июнь) на территории от Баренцева моря до Нижней Волги стояла аномально холодная погода. Конец весны и начало лета оказались здесь самыми холодными с 1994 года, а прошедший июнь - второй самый холодный в XXI веке", - отметил представитель метеослужбы. Он напомнил, что самым холодным был июнь 2003 года.

По данным Гидрометцентра, среднемесячные температуры воздуха в июне 2017 года на европейской территории страны опускались на два-три градуса ниже нормы. В конце месяца в некоторых областях Центрального федерального округа днем температура воздуха опускалась до одного-трех градусов, а ночное время наблюдались заморозки.

Противоположная картина имела место в Сибири, на востоке Урала и западе Якутии. Столбики термометров в отдельные дни июня поднимались до плюс 40 градусов. Среднемесячные температуры в этом регионе превысили нормы на два-пять градусов.

В Сибири и на Дальнем Востоке средняя температура первого полугодия 2017 года - самая высокая за всю историю регулярных метеонаблюдений в России (с 1891 года).

Очень жарким прошедший месяц оказался в Европе, уступая только июню 2003 года - то лето было признано в Европе катастрофически жарким. На западе континента подобной жары в июне не было более 70 лет.