Лето продолжит радовать москвичей теплой и солнечной погодой

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, солнечными и комфортными. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Лето в столице продолжается, температура воздуха в выходные будет больше соответствовать июлю, будет на пять градусов выше нормы", - отметил представитель метеослужбы.

Немного подпортит идеальную картину погоды в столичном регионе пятница - на севере Подмосковья может пройти небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха с пятницы по воскресенье составит 27-29 градусов, в выходные будет ясно и сухо.

В понедельник не исключен кратковременный дождь, воздух прогреется до 22-27 градусов, ночью будет 13-18 градусов. Во вторник вновь ожидается дождь, станет чуть прохладнее - прогнозируется 20-25 градусов, ночью - 12-17 градусов. В среду будет такая же погода.