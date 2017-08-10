Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лето продолжит радовать москвичей теплой и солнечной погодой

Москва
10 августа, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В выходные в столице будет ясно и сухо

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, солнечными и комфортными. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Смотрите также
Городской пляж на Пушкинской набережной

Купальный сезон с опозданием почти на 50 дней: карта пляжей и водоемов Москвы

"Лето в столице продолжается, температура воздуха в выходные будет больше соответствовать июлю, будет на пять градусов выше нормы", - отметил представитель метеослужбы.

Немного подпортит идеальную картину погоды в столичном регионе пятница - на севере Подмосковья может пройти небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха с пятницы по воскресенье составит 27-29 градусов, в выходные будет ясно и сухо.

В понедельник не исключен кратковременный дождь, воздух прогреется до 22-27 градусов, ночью будет 13-18 градусов. Во вторник вновь ожидается дождь, станет чуть прохладнее - прогнозируется 20-25 градусов, ночью - 12-17 градусов. В среду будет такая же погода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
2
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
3
Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака
4
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
5
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
6
Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе Лондона
7
Антибиотики лечат все хуже, началась эра борьбы с устойчивостью к ним
Темы дня
Новости партнеров
Реклама