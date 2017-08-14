Пожар в жилом доме на востоке Москвы потушен

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Потушен пожар в жилом доме на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"В 20:50 пожар на площади 100 кв. метров был полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России в 20:00 мск. В 20:43 мск пожар был локализован. Происходило возгорание в жилом двухэтажном деревянном доме по адресу улица Розы Люксембург, дом 47.
Ранее источник в экстренных службах ТАСС сообщил, что пожар мог начаться из-за попадания молнии в здание.