Пожар в жилом доме на востоке Москвы потушен

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Потушен пожар в жилом доме на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 20:50 пожар на площади 100 кв. метров был полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России в 20:00 мск. В 20:43 мск пожар был локализован. Происходило возгорание в жилом двухэтажном деревянном доме по адресу улица Розы Люксембург, дом 47.

Ранее источник в экстренных службах ТАСС сообщил, что пожар мог начаться из-за попадания молнии в здание.