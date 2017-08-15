В Москве и Подмосковье будет до 25 градусов тепла и без осадков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в столичном регионе теплую, сухую, но ветреную погоду.

"Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов, по области - от 20 до 25 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с", - отметил представитель метеослужбы.

В ночь на среду - также без осадков. В столице столбики термометров покажут 11-13 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Днем в среду будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 24-26 градусов, по области - до 21-26 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/с.