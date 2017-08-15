В Музее Москвы открылась выставка археологических находок, сделанных в ходе "Моей улицы"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Выставка археологических находок, сделанных в ходе работ по программе благоустройства "Моя улица", открылась в Музее Москвы. Об этом во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Недавно говорил о том, что мы будем сохранять археологические находки, сделанные во время работ по программе "Моя улица". И вот сегодня, в День археолога, в Музее Москвы открыли большую выставку артефактов. Приходите, увидите их первыми", - написал он.

Ранее мэрия столицы сообщала, что всего для выставки подготовят около полусотни экспонатов. В их число войдет уникальный скребок эпохи мезолита, найденный на Покровском бульваре, медные монеты XVIII века с Бульварного кольца и серебро, спрятанное в шахматной фигуре слона. Шахматный клад, который обнаружили на Пречистенке, относят к периоду правления Ивана Грозного. Археологи предполагают, что владелец не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом - в пустых костяных фигурах.

Впервые широкой публике покажут артефакты, которые нашли рядом с тайной комнатой у основания Китайгородской стены, напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Это свинцовые пули, металлические пуговицы, железная стрела, пушечное ядро, а также фрагмент красноглиняной керамики XVI века, обнаруженные в районе Лубянской площади и Новой площади.

"Моя улица" - крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий - улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.

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