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Новых возгораний на складе на Полярной улице в Москве не происходило

Москва
17 августа, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

В ГУ МЧС пояснили, что часть спасателей осталась на месте происшествия после ликвидации пожара, так как было необходимо осуществить проливку конструкций

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столичный главк МЧС опровергает информацию о якобы новом возгорании на складе на Полярной улице. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter ГУ МЧС России по Москве.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что на место пожара якобы возвращается спецтехника. "Свежие силы пожарно-спасательных подразделений меняют на месте пожара работающих бойцов. Новых заявок на склад на улице Полярной, дом 31а, нет", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС пояснили, что часть сил оставалась на месте происшествия после ликвидации пожара, объявленной в 04:16 мск в четверг, для проливки конструкций. В настоящее время их меняют коллеги.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице поступило в 23:04 мск 16 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных, к тушению были привлечены два вертолета.

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