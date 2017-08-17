Новых возгораний на складе на Полярной улице в Москве не происходило

Мутко сообщил, что в Саранске появится федеральный центр по спортивной ходьбеСпорт 17 августа, 12:47
Медведев утвердил стратегию развития транспортного машиностроения до 2030 годаЭкономика и бизнес 17 августа, 12:44
Источник в мэрии: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбищеКультура 17 августа, 12:41
Каррера сообщил, что у него нет проблем с руководством "Спартака"Спорт 17 августа, 12:36
Вход в 80 музеев Москвы в честь Дня города будет бесплатнымМосква 17 августа, 12:31
Мутко: будет сделано все, чтобы российская легкая атлетика вскоре была восстановленаСпорт 17 августа, 12:28
Приморье подпишет не менее 40 соглашений на ВЭФНовости партнеров 17 августа, 12:24
Мутко: "Зенит" усложнил себе задачу в Лиге Европы, но команда сможет пройти "Утрехт"Спорт 17 августа, 12:22
Пентагон выполняет приказ Трампа разработать варианты ответа на угрозы КНДРМеждународная панорама 17 августа, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столичный главк МЧС опровергает информацию о якобы новом возгорании на складе на Полярной улице. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter ГУ МЧС России по Москве.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что на место пожара якобы возвращается спецтехника. "Свежие силы пожарно-спасательных подразделений меняют на месте пожара работающих бойцов. Новых заявок на склад на улице Полярной, дом 31а, нет", - говорится в сообщении.
Свежие заступившие силы пож-спас подразделений меняют на месте пожара работающих бойцов, новых заявок на склад на ул.Полярная 31А нет.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 17 августа 2017 г.
В ГУ МЧС пояснили, что часть сил оставалась на месте происшествия после ликвидации пожара, объявленной в 04:16 мск в четверг, для проливки конструкций. В настоящее время их меняют коллеги.
Сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице поступило в 23:04 мск 16 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных, к тушению были привлечены два вертолета.