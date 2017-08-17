Новых возгораний на складе на Полярной улице в Москве не происходило

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столичный главк МЧС опровергает информацию о якобы новом возгорании на складе на Полярной улице. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter ГУ МЧС России по Москве.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что на место пожара якобы возвращается спецтехника. "Свежие силы пожарно-спасательных подразделений меняют на месте пожара работающих бойцов. Новых заявок на склад на улице Полярной, дом 31а, нет", - говорится в сообщении.

Свежие заступившие силы пож-спас подразделений меняют на месте пожара работающих бойцов, новых заявок на склад на ул.Полярная 31А нет. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 17 августа 2017 г.

В ГУ МЧС пояснили, что часть сил оставалась на месте происшествия после ликвидации пожара, объявленной в 04:16 мск в четверг, для проливки конструкций. В настоящее время их меняют коллеги.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице поступило в 23:04 мск 16 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных, к тушению были привлечены два вертолета.