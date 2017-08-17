Вход в 80 музеев Москвы в честь Дня города будет бесплатным

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вход в 80 музеев и галерей Москвы 9-10 сентября будет бесплатным, написал столичный градоначальник Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

9-10 сентября в честь Дня города вход в 80 музеев и галерей @DepKult будет бесплатным. В том числе в @muzeymoskvy, @darwinmuseum #Москва870 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 августа 2017 г.

Ранее сообщалось, что более 200 бесплатных экскурсий пройдут в 70 музеях, выставочных залах, галереях и парках Москвы в День города. Экскурсии организованы в рамках проекта "Москва экскурсионная", который курируют департамент культуры и ГАУК "Мосгортур". В проекте примут участие такие музеи и площадки, как Усадьба Кусково, музей современного искусства "Гараж", Московский зоопарк, музей- заповедник "Царицыно", музей Марины Цветаевой.

Москва будет отмечать 870-летие 9 и 10 сентября. Общий лозунг праздника - "Москва - город, где создается история", он также появится на плакатах. Концепция предполагает рассказ о тех людях, событиях, инновациях, культурных и спортивных достижениях, которые известны во всем мире, но появились именно в Москве. Весь город оформят в стиле русского авангарда.