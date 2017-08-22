До 30 градусов тепла ожидается в столичном регионе

До 30 градусов тепла ожидается в столичном регионеМосква 22 августа, 6:04
СМИ: Ким Чен Ын тайно посетил приграничную зонуМеждународная панорама 22 августа, 5:26
США поддержат переговоры афганских властей с талибами без предварительных условийМеждународная панорама 22 августа, 5:01
Трамп назвал неприемлемым быстрый вывод войск США из АфганистанаМеждународная панорама 22 августа, 4:25
СМИ: бывший футболист ЦСКА Тошич может перейти в немецкий "Гамбург"Спорт 22 августа, 4:13
Guardian: Великобритания призвала ЕС не допустить утечки ее секретных данных после BrexitМеждународная панорама 22 августа, 4:09
Борьбу с финансированием терроризма в РФ признали соответствующей стандартамПолитика 22 августа, 3:34
Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Нью-ХейвенеСпорт 22 августа, 3:13
Fox: Трамп дополнительно направит в Афганистан 4 тыс. военныхМеждународная панорама 22 августа, 2:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Антициклон обеспечит солнечную, сухую и теплую погоду во вторник в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до 30 градусов.
"Во вторник будет преимущественно солнечно, обойдется без осадков. В Москве будет от 28 до 30 градусов, по области - 25-30 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Ночью погода резко изменится - станет облачно, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 18-20 градусов, в Подмосковье будет от 15 до 20 градусов.
Днем в среду вновь ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, по области будет от 22 до 27 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.