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До 30 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Москва
22 августа, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Отмечается, что во вторник, 22 августа, в Москве будет солнечно, но уже в ночь на среду погода испортится

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Антициклон обеспечит солнечную, сухую и теплую погоду во вторник в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до 30 градусов.

"Во вторник будет преимущественно солнечно, обойдется без осадков. В Москве будет от 28 до 30 градусов, по области - 25-30 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Ночью погода резко изменится - станет облачно, местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. В Москве столбики термометров покажут 18-20 градусов, в Подмосковье будет от 15 до 20 градусов.

Днем в среду вновь ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, по области будет от 22 до 27 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

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