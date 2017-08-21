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Ущерб от аномальных погодных явлений в Москве может достигнуть 200 млрд руб. к 2025 году

Общество
21 августа, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

По данным властей, один миллиард рублей целевых средств направят на ремонт автодорог, около двух миллиардов - на ремонт жилого фонда

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Denis Tyrin

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Москвы оценивают ущерб городской среде, причиненный различными аномальными погодными явлениями, в 200 млрд руб. к 2025 году. Об этом сообщил журналистам в рамках Климатического форума городов России руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

"К 2025 году ущерб, который прогнозируется от аномальных погодных условий, может составить для всей городской инфраструктуры, для всей городской Московской агломерации около 200 миллиардов рублей. Но это по всем отраслям экономики", - сказал Кульбачевский, уточнив, что отсчет ведется с настоящего момента.

Глава департамента добавил, что из предполагаемых 200 миллиардов рублей один миллиард направят на ремонт автодорог, на ремонт жилого фонда - около двух миллиардов.

"То есть это те средства, которые дополнительно нужно будет вкладывать в инфраструктуру, в содержание этих объектов для того, чтобы ликвидировать ущерб от погодных аномалий", - сказал он, напомнив, что в аномальные погодные условия входят ураганы, грозы, шквалистые ветры, засухи, волны жары и тепла, а также другие явления, которые ранее не были характерны для региона.

Кульбачевский отметил, что у столичных властей уже есть план мер, также предусмотрено финансирование для адаптации городской инфраструктуры, в том числе и жителей, к климатическим изменениям.

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