Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбой в системе оплаты парковки в Москве через смс-сообщение устранен

Москва
6 сентября, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Ранее в среду пополнение парковочного счета через смс-сообщение было недоступно для абонентов оператора МТС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Неполадки в оплате парковки в Москве через смс-сообщение для абонентов МТС устранены, система работает в штатном режиме. Об этом в среду говорится на сайте "Московского паркинга".

"Проблема со стороны оператора МТС при пополнении парковочного счета с помощью смс устранена. При этом отметим, что оплата парковки через смс для абонентов данного оператора была доступна при положительном балансе парковочного счета. Все сервисы оплаты работают штатно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о недоступности пополнения парковочного счета с помощью смс для абонентов МТС в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
ДНК-тест показал, что Сальвадор Дали - не отец испанки, из-за которой произвели эксгумацию
4
Новый глава Росгидромета: в сохранении ведомства значительная заслуга Фролова
5
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
6
Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР
7
Меркель в Саксонии вновь встретили свистом и оскорблениями
Темы дня
Новости партнеров
Реклама