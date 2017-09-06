Сбой в системе оплаты парковки в Москве через смс-сообщение устранен

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Неполадки в оплате парковки в Москве через смс-сообщение для абонентов МТС устранены, система работает в штатном режиме. Об этом в среду говорится на сайте "Московского паркинга".

"Проблема со стороны оператора МТС при пополнении парковочного счета с помощью смс устранена. При этом отметим, что оплата парковки через смс для абонентов данного оператора была доступна при положительном балансе парковочного счета. Все сервисы оплаты работают штатно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о недоступности пополнения парковочного счета с помощью смс для абонентов МТС в Москве.