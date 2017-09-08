Московское центральное кольцо за год работы перевезло более 97 млн пассажиров

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) отмечает первую годовщину со дня запуска движения. За год работы магистрали ей воспользовались около 97 млн пассажиров, ежесуточно кольцо перевозит 370 тысяч москвичей и гостей столицы, сообщил ТАСС замначальника московского метрополитена Роман Латыпов.

"7 сентября, за три дня до годовщины запуска, на МЦК был побит рекорд по перевозке: за сутки кольцо перевезло 385 257 человек. С момента же запуска число перевезенных пассажиров уже превышает 97 млн", - сказал он.

"Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Для жителей Москвы и Подмосковья сегодня доступны 14 пересадок на станции метро и 10 пересадок на пригородные электропоезда. Благодаря запуску МЦК поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут", - добавил Латыпов.

МЦК - это 54 км пути, по которому курсируют 42 поезда "Ласточка". Для пассажиров действует бесплатная пересадка по маршруту "метро - МЦК - метро" в течение 90 минут. С 1 мая 2017 года на магистрали введен график движения поездов с уменьшенным интервалом попутного следования поездов до 5 минут в часы-пик и до 10 минут в остальной период.

С учетом расположения станций МЦК оптимизировано 236 маршрутов наземного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи теперь останавливаются в 500-метровой близости от станций магистрали.

Как разгрузилось метро с вводом МЦК

Как отмечается на сайте ОАО "РЖД", "в соответствии с программой реализации комплексного проекта развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла в 2012-2020 гг. и период до 2025 года на реконструкцию и развитие МЦК из федерального бюджета выделено 72 млрд рублей, общий объем инвестиций - порядка 100 млрд рублей".

После запуска движения на магистрали в метрополитене стало свободнее, подчеркнул Латыпов. Так, на 15% снизилась нагрузка на Кольцевую линию метро, на 20% разгрузилась Сокольническая линия, на 14% - Люблинская, на 12% - Филевская, на 5% - Серпуховско-Тимирязевская. Пассажиры Сокольнической, Серпуховско-Тимизяревской, Калужско-Рижской, Калининской линий благодаря МЦК экономят в пути от 9 до 16 минут. 26% пассажиров с шести радиальных направлений железных дорог пересаживаются на МЦК.

С открытием движения на МЦК запустили бесплатные экскурсии. В ходе поездки москвичи и гости города могут узнать о достопримечательностях столицы, истории строительства МЦК, а также об архитектурных объектах, которые видны из окон по ходу движения поездов: Фрунзенскую набережную, комплекс "Москва-Сити", ВДНХ, спортивную арену "Лужники", а также природный заказник Воробьевы горы. За это время экскурсионным маршрутом воспользовались более 9 тыс. москвичей и гостей столицы.

День рождения МЦК

Московский метрополитен подготовил культурно-развлекательную программу, которая пройдет под девизом "1 год МЦК. Город стал ближе!", в День рождения магистрали, 10 сентября. Основные мероприятия развернутся на площадке у станции "Лужники", в 10 утра здесь начнется праздничный концерт, который продлится до самого вечера. В концерте примут участие популярные артисты, детские коллективы, а также участники проекта "Музыка в метро". Также гости праздника увидят видеопоздравление от космонавтов Международной космической станции и смогут пообщаться с уже полюбившимся пассажирам роботом Метрошей.

В течение дня на площадке у станции "Лужники" будут проходить конкурсы, интеллектуальные игры, гостям расскажут историю МЦК с использованием песочной анимации, а для детей организаторы подготовили площадку, раздачу мороженого и сладких подарков. Аниматоры вручат гостям праздника памятные карты "Тройка", а также специальные брелоки и браслеты с функцией карты "Тройка", выпущенные к годовщине МЦК.

С 13 до 18 часов у станции "Лужники" будет работать лекторий, в котором с докладами и презентациями выступят руководители московского метрополитена, историки, архитекторы, специалисты и эксперты. Вход на лекции - бесплатный, с программой можно ознакомиться на официальном сайте Московского метрополитена.

История строительства

Строительство Московской окружной железной дороги, как ранее называлось МЦК, началось в 1903 году, и в 1908 году по 54-километровому кольцу вокруг Москвы начали курсировать пассажирские и грузовые поезда. Постепенно роль кольцевой железной дороги свелась исключительно к перемещению грузов.

В начале 2000-х годов было решено вновь запустить по кольцу пассажирское движение, чтобы улучшить транспортную доступность отдельных районов Москвы и дать новый импульс развитию территорий, которые ранее занимали промышленные предприятия.

Для запуска МЦК потребовалось полностью реконструировать всю инфраструктуру и электрифицировать железную дорогу.