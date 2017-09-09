Собянин прогулялся по Тверской в День города

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин прогулялся по Тверской улице, которая в 870-й день рождения столицы стала полностью пешеходной. Глава города осмотрел центральные праздничные площадки, пообщался с горожанами, поздравил их еще раз с юбилеем Москвы, а также сфотографировался со всеми желающими.
В свою очередь, москвичи поблагодарили мэра за организованный на высоком уровне праздник, за преображение столицы, а также за создание нового парка "Зарядье" в центре столицы.
Москва отмечает юбилейный 870-й День города с 9 по 10 сентября. Кульминацией праздника стала программа на Тверской улице, где работают тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды", улицу украшают 200 арт-объектов.
В праздничные выходные в городе пройдет 427 крупных праздничных событий на более чем 300 общегородских, окружных и районных площадках.
В двухдневной праздничной программе примут участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов. Будут работать 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов. На площадках пройдут 100 творческих мастер-классов для взрослых и детей, 70 интерактивных спортивных программ, научные и театральные выставки.
Основной темой юбилейных торжеств выбран лозунг "Москва - город, где создается история".