Кибовский: строительство парка "Зарядье" требовало гражданского мужества

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Решение о строительстве парка "Зарядье" требовало гражданского мужества из-за высокой цены на земельный участок. Об этом в субботу рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский во время экскурсии для российских деятелей культуры по парку.

"Ни один урбанист, ни один градостроитель никто не мог сказать, что же здесь можно сделать, чтобы город не задохнулся. Потому что, понятно, участок очень дорогой, порядка 1,5 млрд в иностранной валюте. <...> Это было очень серьезное, волевое решение (о строительство парка - прим. ТАСС), требовавшего гражданского мужества", - рассказал министр.

Кибовский рассказал, что после сноса гостиницы "Россия" градостроители не могли договориться, какой именно объект строить в самом центре столицы. Рассматривались варианты постройки торгового центра, жилых домов и апартаментов. Но по инициативе президента России Владимира Путина было решено строить общественный парка.

Телеведущая, модель и актриса Оксана Федорова поделилась с ТАСС своими первым впечатлениями от "Зарядья". "Сложно как-то словами описать то, что мы увидели и почувствовали. Это, безусловно, грандиозный государственный проект, думаю, во всем мире нет такого технологичного парка. Все очень переживали за строительство, и я думаю, это очень интересный проект, целый культурный кластер", - рассказала она.