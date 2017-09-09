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Кибовский: строительство парка "Зарядье" требовало гражданского мужества

Москва
9 сентября, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Руководитель департамента культуры города Москвы отметил, что решение о строительстве парка было волевым

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Решение о строительстве парка "Зарядье" требовало гражданского мужества из-за высокой цены на земельный участок. Об этом в субботу рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский во время экскурсии для российских деятелей культуры по парку.

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"Ни один урбанист, ни один градостроитель никто не мог сказать, что же здесь можно сделать, чтобы город не задохнулся. Потому что, понятно, участок очень дорогой, порядка 1,5 млрд в иностранной валюте. <...> Это было очень серьезное, волевое решение (о строительство парка - прим. ТАСС), требовавшего гражданского мужества", - рассказал министр.

Кибовский рассказал, что после сноса гостиницы "Россия" градостроители не могли договориться, какой именно объект строить в самом центре столицы. Рассматривались варианты постройки торгового центра, жилых домов и апартаментов. Но по инициативе президента России Владимира Путина было решено строить общественный парка.

Телеведущая, модель и актриса Оксана Федорова поделилась с ТАСС своими первым впечатлениями от "Зарядья". "Сложно как-то словами описать то, что мы увидели и почувствовали. Это, безусловно, грандиозный государственный проект, думаю, во всем мире нет такого технологичного парка. Все очень переживали за строительство, и я думаю, это очень интересный проект, целый культурный кластер", - рассказала она.

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Персоны
Кибовский, Александр Владимирович
Страны
Россия
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