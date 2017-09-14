Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве 17 сентября ограничат движение из-за осеннего велопарада

Москва
14 сентября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Участники велопарада проедут от Звездного бульвара до парка Красная Пресня

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в воскресенье в столице в связи с проведением Московского осеннего велопарада. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного департамента транспорта.

Уточняется, что в этот день 11:45 до 13:20 для проезда будут закрыты Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская набережная, Рубцовская набережная, Лефоровская набережная, набережная Академика Туполева, Сыромятническая набережная, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Пречистенская набережная, Фрунзенская набережная, улица Хамовнческий вал, Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская набережная, Краснопресненская набережная, улица 1905 года и Мантулинская улица. Движение на проезжей части будет открываться по мере прохождения колонны.

В это же время для автомобилей закроют Останкинский проезд от пересечения с улицей Академика Королева до пересечения со Звездным бульваром. С 4:00 до 16:00 будет закрыт Звездный бульвар от улицы Цандера до пересечения с Останкинским проездом.

Также с 10:00 до 15:00 для автотранспорта закроют Мантулинскую улицу, а также 1-й Красногвардейский проезд от Мантулинской улицы до пересечения с домом №4.

Участники велопарада проедут от Звездного бульвара по набережным до парка Красная Пресня. Общая протяженность маршрута составит около 30 километров. Сбор участников - в 11:00 на Звездном бульваре и в Останкинском проезде. Велопарад не является спортивной гонкой, стать участником может любой желающий.

Осенний велопарад проводится в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах. В мероприятии примут участие около 30 тыс. человек, оно приурочено к отмечающемуся 22 сентября всемирному "Дню без автомобиля". Впервые он был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Москва присоединилась к акции в 2008 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
10
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
Восстановление "Зарядья" после вандалов начнется с 18 сентября
4
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
5
Пул инвесторов может вложить $2,5 млрд в голливудский парк Universal в Новой Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама