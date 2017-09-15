Пассажиропоток на МЦК превысил 100 млн человек

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) за год работы перевезло 100 миллионов пассажиров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Ровно год назад мы встречали миллионного пассажира МЦК. Сегодня 100-миллионного. Спасибо работникам @mosmetro_mcc [Московского центрального кольца] за вклад в развитие гортранспорта", - написал градоначальник.

Ровно год назад мы встречали миллионного пассажира #МЦК. Сегодня 100 млн. Спасибо работникам @mosmetro_mcc за вклад в развитие гортранспорта — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 сентября 2017 г.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщал, что пассажиропоток МЦК за год работы превысил прогнозируемый на 30%. В день МЦК пользуются почти 380 тыс. пассажиров. После запуска кольца на 15% снизилась нагрузка на Кольцевую линию метро, на 20% разгрузилась Сокольническая линия, на 14% - Люблинская, на 12% - Филевская, на 5% - Серпуховско-Тимирязевская. Четверть (26%) пассажиров с шести радиальных направлений железных дорог пересаживаются на МЦК.