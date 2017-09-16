Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: парк "Зарядье" справляется с работой, несмотря на естественные сложности

Москва
16 сентября, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

По словам мэра столицы, "главное, чтобы москвичи были довольны"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы отметил, что за минувшую неделю парк "Зарядье" посетили 250 тыс. человек и, несмотря на сложности, парк с работой справляется. Об этом он сообщил на своей странице Twitter.

"Зарядье посетили около 250 тыс. человек. Несмотря на естественные сложности, парк справляется с работой. Главное, чтобы москвичи были довольны", - отмечается в его сообщении.

Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тыс. растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин. Минприроды РФ высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с понедельника 11 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
В связи с терактом в метро Лондона задержан 18-летний молодой человек
3
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов
7
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама