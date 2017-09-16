Собянин: парк "Зарядье" справляется с работой, несмотря на естественные сложности

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы отметил, что за минувшую неделю парк "Зарядье" посетили 250 тыс. человек и, несмотря на сложности, парк с работой справляется. Об этом он сообщил на своей странице Twitter.
#Зарядье посетили около 250 тыс человек. Несмотря на естественные сложности,парк справляется с работой. Главное,чтобы москвичи были довольны pic.twitter.com/Vu34GtXvPT— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 сентября 2017 г.
"Зарядье посетили около 250 тыс. человек. Несмотря на естественные сложности, парк справляется с работой. Главное, чтобы москвичи были довольны", - отмечается в его сообщении.
Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тыс. растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин. Минприроды РФ высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями.
Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с понедельника 11 сентября.