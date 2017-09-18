Строительство концертного зала в "Зарядье" завершится весной 2018 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство концертного зала филармонии в столичном парке "Зарядье" планируется завершить весной 2018 года, в работах задействованы более тысячи человек. Об этом в понедельник сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

"На строительстве этого объекта (концертного зала - прим. ТАСС) задействованы более тысячи человек, полностью работы будут завершены весной", - цитирует Хуснуллина пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам Хуснуллина, над акустикой концертного зала работали лучшие специалисты мира, в том числе всемирно известный инженер акустического проектирования Ясухиса Тойота, который отмечал, что акустические испытания концертного зала филармонии займут пять-шесть месяцев.

Общая площадь здания филармонии, которая разместится в "Зарядье" под стеклянным куполом и будет иметь два зала, составит 25,2 тыс. кв. метров. Большой зал будет вмещать 1560 зрителей, а малый - 400.