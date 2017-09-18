Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство концертного зала в "Зарядье" завершится весной 2018 года

Москва
18 сентября, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Общая площадь филармонии составит 25,2 тыс. кв. метров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство концертного зала филармонии в столичном парке "Зарядье" планируется завершить весной 2018 года, в работах задействованы более тысячи человек. Об этом в понедельник сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Галерея
10 фото

Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"

"На строительстве этого объекта (концертного зала - прим. ТАСС) задействованы более тысячи человек, полностью работы будут завершены весной", - цитирует Хуснуллина пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам Хуснуллина, над акустикой концертного зала работали лучшие специалисты мира, в том числе всемирно известный инженер акустического проектирования Ясухиса Тойота, который отмечал, что акустические испытания концертного зала филармонии займут пять-шесть месяцев.

Общая площадь здания филармонии, которая разместится в "Зарядье" под стеклянным куполом и будет иметь два зала, составит 25,2 тыс. кв. метров. Большой зал будет вмещать 1560 зрителей, а малый - 400.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Фото
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
26
Празднование 870-летия Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Умер оперный певец Зураб Соткилава
3
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболу
4
Сотрудник ФСБ опроверг задержание Улюкаева в офисе "Роснефти"
5
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
6
Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани
7
Роскачество выявило нарушения в 20% проверенной бутилированной воды
Темы дня
Новости партнеров
Реклама