В Москве снова "заминировали" как минимум шесть торговых центров

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Анонимные звонки о "минировании" торговых центров в пятницу в Москве продолжились, сообщается о угрозах взрыва как минимум в шести крупных торговых точках. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Около 16:30 мск поступили звонки от неизвестного с угрозами взрыва в ряде торговых центров. Среди них - торгово-развлекательный центр "Авентура", ТЦ "Варшавский", ТЦ "Новоясеневский", ТЦ "Московский", ТЦ "Алтуфьевский" и ТЦ "Глобал Сити", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время из всех зданий эвакуируют посетителей и персонал. Ожидается прибытие кинологов с собаками для проверки помещений.

В пятницу днем в Москве было "заминировано" около 20 объектов и эвакуировано около 4 тыс. человек. Среди "заминированных" объектов были ТЦ "Золотой Вавилон" в Ясенево, управы районов Северное Чертаново, Москворечье- Сабурово, Капотня, Рязанский, администрация района Алтуфьево, а также ТЦ "Савелки" в Зеленограде, четыре мировых участка судов, ГБУ "Жилищник" Савеловского района. На местах работают кинологи, все здания проверяются.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.