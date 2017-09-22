Источник: количество "заминированных" с утра зданий в Москве достигло 20

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Число "заминированных" объектов в Москве утром в пятницу достигло 20, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"В связи с сообщением об угрозе взрыва эвакуированы ТЦ "Золотой Вавилон" в Ясенево и управа района Северное Чертаново", - сказал собеседник агентства, отметив, что всего из 20 объектов эвакуированы около 4 тыс. человек. "Поступили также анонимные сообщения об угрозах взрыва в управах районов Москворечье-Сабурово, Капотня и Рязанский", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось об эвакуации в 11 столичных управах и ТЦ "Савелки" в Зеленограде, в четырех мировых участках судов, а также в ГБУ "Жилищник" Савеловского района Москвы и администрации Алтуфьевского района. На местах работают кинологи, все здания проверяются.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.