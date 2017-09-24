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Движение в столице ограничат из-за проведения V Московского марафона

Москва
24 сентября, 0:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

В марафоне примут участие более 30 тыс. человек из около 70 стран

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Движение в центре столицы будет перекрыто в воскресенье в связи с проведением V Московского марафона. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В воскресенье с 07:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический вал, Смоленской, а также Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской и Пресненской набережным", - сказали в пресс-службе. Кроме того, закроют проезд по улице Тестовской, Красногвардейскому проезду, улицам Мантулинской, 1905 года, Красная пресня, Баррикадная, а также Новинскому, Смоленскому, Зубовскому бульварам, Крымскому проезду, улице Крымский вал, Калужской площади, улице Большая Якиманка, Якиманскому проезду, улицам Большая Полянка и Серафимовича, Большому Каменному мосту, а также Софийской и Раушской набережным.

Также для проезда будет закрыта Космодамианская набережная, Большой Устьинский мост, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский и Страстной бульвары. В это время также нельзя будет проехать по Тверской улице от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара, а также между станциями "Тверская" и "Охотный ряд", по Тверскому бульвару, улице Моховой, Театральной, Лубянской, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду, Московорецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережным.

Ранее в столичной мэрии сообщили, что в V Московском марафоне примут участие более 30 тыс. человек из около 70 стран. Спортсмены выйдут на дистанции 42,2 км и 10 км. Маршрут марафона остался неизменным. Участники стартуют в "Лужниках", пробегут по набережным Москвы-реки мимо "Москва-Сити", по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.

За это время москвичи и гости столицы увидят более 30 достопримечательностей. Среди участников забега - чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона 2016 года Артем Алексеев, участник Олимпийских игр - 2012 Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и другие. Следить за соревнованиями можно будет в прямом эфире на сайте и в соцсетях проекта. В первом забеге в 2013 году участвовали 6 тыс. спортсменов.

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