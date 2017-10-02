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В центре Москвы до конца года дополнительно благоустроят восемь улиц

Москва
2 октября, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Полностью перекрывать улицы на время проведения ремонта не планируется

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти благоустроят еще восемь улиц Москвы - Николоямскую, Верхнюю и Нижнюю Радищевские улицы, Яузскую улицу, Солянку, Большую Полянку, в Солянском проезде и улицу Высоцкого. Как сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы, работы планируется завершить до конца года.

"В программу "Моя улица - 2017" вошли, в том числе, восемь улиц, которые будут благоустроены в рамках переходящего на 2018 год госконтракта. Старт работ на них был запланирован осенью, так как с апреля по сентябрь эти улицы были альтернативными маршрутами для автомобилистов во время благоустройства на Садовом кольце", - говорится в сообщении.

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По данным властей, до начала основных работ по благоустройству, которые завершатся в декабре 2017 года, на улицах уже отремонтировали газопровод, водопровод и теплотрассу. Отмечается, что сейчас на улицах демонтируют старое тротуарное покрытие, осуществляют земляные работы по прокладке новой кабельной канализации. "На время ремонта перекрывать улицы полностью не планируется, движение будут ограничивать на одной-двух полосах в зависимости от участка работ", - отметили на портале.

С ноября по декабрь на улицах также будут высаживать деревья, а весной следующего года - цветы и кустарники. В следующем году начнут устанавливать урны, скамейки, навигационные стелы и ремонтировать фасады домов.

Основные строительно-монтажные работы по программе "Моя улица" уже завершились почти на 100 городских территориях.

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