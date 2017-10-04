Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено после временного сбоя

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Движение поездов на северном участке Сокольнической линии Московского метрополитена восстановлено после временного сбоя. Об этом сообщается в среду в аккаунте подземки в "Телеграме".

"8:44 Сокольническая линия. Движение на северном участке восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов было приостановлено из-за инцидента с пассажиром.