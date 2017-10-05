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Два человека пострадали при пожаре на Новослободской улице в Москве

Москва
5 октября, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

В МЧС сообщили, что "открытое горение сбито"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара в здании на Новослободской улице в Москве. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.

"В результате возгорания на Новослободской улице, дом 16 пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что огонь мог уйти в перекрытия здания.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что возгорание произошло в ресторане "Чайхона", где наблюдается плотное задымление.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные тушат возгорание на крыше здания. "Открытое горение сбито, обстановка на месте загорания спокойная", - сказал сотрудник пресс-службы. Площадь пожара уточняется.

Согласно данным открытых источников, в этом здании находятся "Сбербанк", магазин косметики и несколько ресторанов.

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