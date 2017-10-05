Пожар в ресторане на Новослободской улице в Москве ликвидирован

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Возгорание в ресторане "Чайхона" на Новослободской улице в Москве ликвидирован.

"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 30 кв. метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Ранее сообщалось, что в результате возгорания на Новослободской улице, дом 16, пострадали два человека. Как отмечали в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарные тушили загорание на крыше здания.

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло в системе вентиляции, которая соединяет два трехэтажных здания, также горел потолочный утеплитель в перекрытиях над кухней ресторана. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Согласно данным из открытых источников, в этом здании находятся несколько ресторанов, отделение Сбербанка и магазин косметики.