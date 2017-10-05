Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в ресторане на Новослободской улице в Москве ликвидирован

Москва
5 октября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Из-за инцидента из здания эвакуировали 50 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Возгорание в ресторане "Чайхона" на Новослободской улице в Москве ликвидирован.

"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 30 кв. метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Ранее сообщалось, что в результате возгорания на Новослободской улице, дом 16, пострадали два человека. Как отмечали в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарные тушили загорание на крыше здания.

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло в системе вентиляции, которая соединяет два трехэтажных здания, также горел потолочный утеплитель в перекрытиях над кухней ресторана. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Согласно данным из открытых источников, в этом здании находятся несколько ресторанов, отделение Сбербанка и магазин косметики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
2
Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса
5
СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа
6
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама