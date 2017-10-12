Мэр Москвы вручил благодарственные письма столичным промышленникам

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма работникам столичных промышленных предприятий за высокие профессиональные достижения. Торжественная церемония награждения прошла в четверг в Государственном Кремлевском дворце.

В конце сентября мэр подписал закон о праздновании Дня московской промышленности 7 октября.

Вручая награды, глава столичной администрации поблагодарил работников отрасли за каждодневный труд и преданность своей работе. "У нас много отраслевых производств, начиная от атомной промышленности, заканчивая пищевой, но несмотря на важность этой профессии, объединяющего праздника всех московских промышленников не было. Сейчас он есть, и мы будем каждый год торжественно со всеми атрибутами настоящего народного праздника его отмечать", - сказал он. По словам мэра, учреждение Дня московской промышленности - это дань уважения рабочим традициям столицы, знак внимания ветеранам и труженикам тысяч предприятий.

"Москва - это родина знаменитой [шоколадки] "Аленки", вкус которой навсегда связан с самыми теплыми воспоминаниями детства. Московских женщин делает неотразимой столичная косметика и парфюмерия, Москва шьет строгие костюмы для офисов и яркие наряды для малышей. Мы принимаем лекарства, многие из которых тоже сделаны в Москве, нас, уставших после работы, поднимают домой лифты, выпущенные в столице. В бензобаки миллионов автомобилей залит качественный московский бензин, мирное небо России берегут истребители и системы ПВО, которые выпущены в Москве", - добавил глава московской администрации.

Собянин поблагодарил работников производственных предприятий за их вклад в развитие экономики столицы. "Спасибо вам за ваш труд, за ваш талант, умение, за ваш вклад в экономику города и России и в благополучие ваших семей", - сказал он.