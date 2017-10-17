Угроза взрыва в школе в центре Москвы оказалась ложной

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Угроза взрыва в школе в центре Москвы не подтвердилась, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Никаких взрывных устройств и подозрительных предметов в школе не найдено. Угроза оказалась ложной", - отметил собеседник агентства.

Во вторник в 11:53 мск поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в школе на Зубовском бульваре. Детей и учителей эвакуировали на время проверки, в которой были задействованы сотрудники полиции и кинологи.