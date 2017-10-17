Вторая за день школа "заминирована" в Москве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют еще одно сообщение об угрозе взрыва в школе в столичном районе Хамовники. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В 13:23 мск поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе номер 57. Дети и учителя эвакуированы на время проверки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" школы на Зубовском бульваре. Сотрудники полиции и кинологи проверили здание, угроза оказалась ложной.