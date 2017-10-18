Ситуация с "минированием" вокзалов в Москве не повлияла на движение поездов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ситуация с сообщениями о "минировании" нескольких московских вокзалов не повлияла на движение поездов, сообщили в среду в РЖД.

"На движение поездов эвакуация не влияет, так как на всех вокзалах есть возможность прохода к поездам минуя основное здание вокзала", - сказал представитель РЖД.

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на Павелецком, Курском и Ярославском вокзалах Москвы.

По информации РЖД, "на Ярославском вокзале была проведена эвакуация, около 1,5 тыс. человек были размещены на безопасном отдалении от вокзального комплекса". На остальных вокзалах эвакуация не потребовалась, добавили в компании.

"В 11:10 кинологические службы проверили все вокзальные комплексы. В 11:30 работа на всех московских вокзалах была полностью восстановлена", - отметили в РЖД.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тыс. анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тыс. человек. Ни одно сообщение не подтвердилось. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.