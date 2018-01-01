Более 500 тыс. человек воспользовались городским транспортом в Москве в новогоднюю ночь

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более полумиллиона москвичей и гостей города воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мы обеспечили максимально удобные условия для безопасного передвижения по городу. И будем продолжать тщательно следить за порядком на улично-дорожной сети города и в общественном транспорте в течение всех праздников. Прошу москвичей и гостей города отнестись к дополнительным мерам безопасности с пониманием", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, всего городским транспортом в новогоднюю ночь в Москве воспользовались 510 тыс. пассажиров, до фестивальных площадок они передвигались на метро, Московском центральном кольце (МЦК), а также на автобусах, трамваях и троллейбусах. Бесперебойную работу транспорта обеспечили почти 13 тыс. человек.

Большая часть пассажиров выбрала метро и МЦК - около 430 тыс. человек, на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Еще 35 тыс. человек из них встретили Новый год в вагонах и на станциях. Чтобы обеспечить бесперебойную работу в новогоднюю ночь на службу вышли более 11 тыс. сотрудников метро и УВД на московском метрополитене, в том числе 1,1 тыс. машинистов электропоездов. Интервал движения поездов составил от 3,5 до 10 минут.

Наземный транспорт в новогоднюю ночь перевез около 80 тыс. пассажиров. С интервалом движения до 30 минут в течение ночи автобусы, троллейбусы и трамваи курсировали по 168 маршрутам. Пассажиров обслуживали 500 единиц наземного транспорта, около 2 тыс. сотрудников были заняты в перевозке.